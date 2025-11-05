Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 79,27 CHF zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 79,27 CHF zu. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,39 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,32 CHF. Bisher wurden via SIX SX 146.993 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 15,71 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 13,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,67 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 5,14 CHF je Aktie belaufen.

