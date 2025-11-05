DAX23.787 -0,7%Est505.622 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,83 +0,8%Gold3.965 +0,9%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Aktienentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag stärker

05.11.25 09:23 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 79,27 CHF zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
78,86 CHF -0,04 CHF -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 79,27 CHF zu. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,39 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,32 CHF. Bisher wurden via SIX SX 146.993 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 15,71 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 13,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,67 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 5,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

