DAX23.824 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,40 +0,1%Gold3.965 +0,8%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

05.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 78,83 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
78,85 CHF -0,05 CHF -0,06%
Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr bei 78,83 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 79,44 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 78,76 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,32 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 461.201 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 14,05 Prozent niedriger. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 5,14 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

