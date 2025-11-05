Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 78,83 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr bei 78,83 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 79,44 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 78,76 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,32 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 461.201 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 14,05 Prozent niedriger. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 5,14 CHF fest.

