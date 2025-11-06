Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Donnerstagmittag ab
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 78,72 CHF.
Die Nestlé-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 78,72 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 78,61 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,09 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 306.549 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,44 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 5,14 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.
Redaktion finanzen.net
