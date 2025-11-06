DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,29 +1,2%Gold4.013 +0,9%
Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

06.11.25 09:22 Uhr

06.11.25 09:22 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 79,04 CHF an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
78,74 CHF -0,30 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 79,04 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 79,12 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 78,85 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,09 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.859 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 16,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 13,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 84,67 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 5,14 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

