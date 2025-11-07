Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 78,66 CHF abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,66 CHF ab. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,66 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,93 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 80.617 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,60 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 12,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,67 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 5,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

