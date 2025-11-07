Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 78,66 CHF abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,66 CHF ab. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,66 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,93 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 80.617 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,60 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 12,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,67 CHF an.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.
In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 5,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen