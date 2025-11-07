DAX23.625 -0,5%Est505.589 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Kursentwicklung im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf rotem Terrain

07.11.25 09:22 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 78,66 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
78,20 CHF -0,69 CHF -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,66 CHF ab. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,66 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,93 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 80.617 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,60 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 12,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,67 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 5,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen