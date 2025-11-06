Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,91 Prozent schwächer bei 25.130,04 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,202 Prozent auf 25.568,24 Punkte an der Kurstafel, nach 25.620,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.568,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.083,24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 3,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24.978,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.315,04 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 20.781,33 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,81 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.182,10 Punkten. 16.542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 23,13 Prozent auf 190,82 USD), AstraZeneca (+ 3,23 Prozent auf 83,77 USD), Diamondback Energy (+ 2,53 Prozent auf 140,77 USD), Biogen (+ 2,16 Prozent auf 156,74 USD) und AppLovin (+ 0,70 Prozent auf 621,36 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-8,19 Prozent auf 587,14 USD), MercadoLibre (-7,54 Prozent auf 2.128,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,27 Prozent auf 237,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,98 Prozent auf 237,20 USD) und Palantir (-6,84 Prozent auf 175,05 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 54.957.079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,195 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net