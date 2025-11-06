Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück
Der NASDAQ 100 bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,91 Prozent schwächer bei 25.130,04 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,202 Prozent auf 25.568,24 Punkte an der Kurstafel, nach 25.620,03 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.568,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.083,24 Punkten lag.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 3,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24.978,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.315,04 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 20.781,33 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,81 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.182,10 Punkten. 16.542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 23,13 Prozent auf 190,82 USD), AstraZeneca (+ 3,23 Prozent auf 83,77 USD), Diamondback Energy (+ 2,53 Prozent auf 140,77 USD), Biogen (+ 2,16 Prozent auf 156,74 USD) und AppLovin (+ 0,70 Prozent auf 621,36 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-8,19 Prozent auf 587,14 USD), MercadoLibre (-7,54 Prozent auf 2.128,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,27 Prozent auf 237,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,98 Prozent auf 237,20 USD) und Palantir (-6,84 Prozent auf 175,05 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 54.957.079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,195 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen
Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AMD (Advanced Micro Devices) News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen