Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten
Roche hat das CE-Kennzeichen der EU für die Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo erhalten.
Werte in diesem Artikel
Die Plattform mit dem Namen Contivue ermögliche eine kontinuierliche Abgabe des Augenmittels Susvimo für Patienten mit neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD), teilte der Pharmakonzern am Donnerstag mit.
Susvimo wird über ein wiederbefüllbares Augenimplantat abgegeben, das durch einen einmaligen ambulanten Eingriff chirurgisch in das Auge des Patienten eingesetzt wird. Damit könne eine individuell angepasste Ranibizumab-Formulierung über die Abgabeplattform (Port Delivery Plattform) im Auge abgegeben werden. Die Plattform besteht aus dem Implantat und vier Zusatzgeräten für die Befüllung, das Einsetzen oder die Entfernung des Implantats.
Das Roche-Implantat muss alle sechs Monate aufgefüllt werden. Dagegen erforderten andere Behandlungen unter Umständen monatliche Spritzen ins Auge. Die altersabhängige Makuladegeneration führt ohne Behandlung zur Erblindung.
Das Augenmittel Susvimo (Ranibizumab) wird derzeit von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) geprüft, wie Roche weiter schrieb. Neue Daten von der Langzeitstudie Ladder, die am 25. Euretina-Kongress in Paris vorgestellt werden, zeigen gute visuelle Ergebnisse durch die Verabreichung von Susvimo mit Contivue, während die Retina-Anatomie über längere Zeit stabil bleibt, wie es hiess.
Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 2,55 Prozent stärker bei 276,41 Franken.
/jb/cg/AWP/mis
BASEL (dpa-AFX)
