Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,5 Prozent auf 266,90 CHF ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 266,90 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 265,40 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.457 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 14,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,89 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 280,90 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,99 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

