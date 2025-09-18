Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag fester

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 268,80 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 268,80 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 272,70 CHF. Bei 267,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 299.667 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 13,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,89 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,99 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

