MÄRKTE USA/Wenig Bewegung auf Rekordniveau

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche zeigen sich die Indizes an der Wall Street wenig bewegt und knapp unter ihren jüngsten Rekordniveaus. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, gepaart mit Zurückhaltung vor wichtigen Inflationsdaten im späteren Wochenverlauf. Am Freitag steht mit dem PCE-Preisindex das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank auf dem Programm, und je nachdem wie es ausfällt, dürfte es die Zinssenkungserwartungen beflügeln oder ihnen einen Dämpfer versetzen. Bereits zuvor dürften im Wochenverlauf diverse Auftritte von US-Notenbankern im Hinblick auf mögliche Zinssignale genau verfolgt werden.

Der Dow-Jones-Index verliert im frühen Handel 0,2 Prozent auf 46.211 Punkte. Der breite S&P-500-Inbdex bewegt sich minimal nach unten, die Nasdaq-Indizes tendieren behauptet.

Während konjunkturseitig zu Wochenbeginn der Kalender leer ist, sorgt im Handel der Streit um den US-Haushalt für Gespräche und damit wieder einmal ein drohender sogenannter Shutdown. Wenn sich der Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt, könnten ab dem 1. Oktober Behörden und andere staatliche Einrichtungen geschlossen bleiben. Das US-Repräsentantenhaus hat dem Haushaltsentwurf zugestimmt, im Senat erhielt er am Freitag jedoch nicht die erforderliche Mehrheit.

Die politische Unsicherheit und die Erwartung weiter sinkender Zinsen hatte Gold im Tagesverlauf auf ein neues Rekordhoch von 3.731 Dollar getrieben. Aktuell kostet es 3.716 Dollar - immer noch ein Plus von fast 1 Prozent gegenüber Freitag. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,13 Prozent. Die Ölpreise geben um rund 1 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt machen Metsera einen Satz um 62 Prozent. Pfizer übernimmt den Hersteller von Medikamenten zur Adipositasbehandlung für 7,3 Milliarden Dollar. Pfizer steigen um 1,4 Prozent.

Oracle gewinnen 1,1 Prozent. Oracle wird künftig von zwei Co-CEOs geführt, die aktuelle Unternehmenschefin Safra Catz wird Executive Vice Chair des Oracle-Boards, das von Gründer Larry Ellison geführt wird. Stützen dürfte den Kurs, dass sich laut einem Bloomberg-Bericht vom Freitag das Datenbanksoftwareunternehmen in Gesprächen mit der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms über einen 20-Milliarden-Dollar-Cloud-Deal zur Bereitstellung von Rechenleistung für das Training und den Einsatz von Modellen der künstlichen Intelligenz befinden soll. Dazu hatte US-Präsident Trump gesagt, er und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping hätten eine Vereinbarung über eine US-Übernahme des US-Geschäfts von TikTok abgeschlossen, an der Oracle beteiligt wäre.

Fox Corp. gewinnen 0,8 Prozent. Laut Präsident Trump sind Rupert und Lachlan Murdoch wahrscheinlich Teil einer Investorengruppe, die TikTok übernehmen wolle. Lachlan Murdoch ist Vorsitzender von News Corp, dem Eigentümer von Dow Jones, und außerdem geschäftsführender Vorsitzender und CEO von Fox Corp. Rupert Murdoch ist emeritierter Vorsitzender von News Corp und Fox.

Kenvue verlieren 4,2 Prozent. Auf den Kurs drückt ein Bericht der Washington Post unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, wonach die Trump-Regierung plant, den Wirkstoff des Schmerzmittels Tylenol mit Autismus in Verbindung zu bringen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.210,98 -0,2% -104,29 +8,9%

S&P-500 6.660,18 -0,1% -4,18 +13,3%

NASDAQ Comp 22.646,51 +0,1% 15,04 +17,2%

NASDAQ 100 24.627,23 +0,0% 0,99 +17,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1776 +0,2% 1,1748 1,1750 +13,4%

EUR/JPY 174,09 +0,2% 173,79 173,81 +6,7%

EUR/CHF 0,9348 +0,2% 0,9330 0,9344 -0,6%

EUR/GBP 0,8719 -0,0% 0,8721 0,8718 +5,4%

USD/JPY 147,83 -0,1% 147,92 147,91 -6,0%

GBP/USD 1,3506 +0,3% 1,3469 1,3478 +7,6%

USD/CNY 7,1096 +0,1% 7,1054 7,1038 -1,4%

USD/CNH 7,1159 +0,0% 7,1153 7,1171 -3,0%

AUS/USD 0,6588 -0,1% 0,6591 0,6595 +6,5%

Bitcoin/USD 113.194,30 -2,0% 115.496,40 115.530,00 +22,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 66,24 66,68 -0,7% -0,44 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.721,56 3.685,10 +1,0% 36,47 +40,4%

Silber 43,53 43,09 +1,0% 0,43 +49,2%

Platin 1.197,05 1.198,37 -0,1% -1,32 +36,9%

Kupfer 4,61 4,63 -0,4% -0,02 +12,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 10:13 ET (14:13 GMT)