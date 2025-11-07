Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 24,45 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 24,45 USD. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,28 USD aus. Mit einem Wert von 24,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.350.618 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,68 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 11,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 14,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,33 USD aus.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 16,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,70 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,13 USD im Jahr 2025 aus.

