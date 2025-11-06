DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.181 -1,4%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,34 -0,3%Gold3.985 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend in Grün

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 24,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,49 EUR 0,04 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Pfizer konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 24,89 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 25,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 4.748.875 Stück.

Bei 27,99 USD markierte der Titel am 07.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 15,95 Prozent sinken.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,92 Prozent zurück. Hier wurden 16,65 Mrd. USD gegenüber 17,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,10 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

