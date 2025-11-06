Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 24,89 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Pfizer konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 24,89 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 25,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 4.748.875 Stück.
Bei 27,99 USD markierte der Titel am 07.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 15,95 Prozent sinken.
Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,92 Prozent zurück. Hier wurden 16,65 Mrd. USD gegenüber 17,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,10 USD je Pfizer-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren eingebracht
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen