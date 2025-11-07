Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 24,34 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 24,34 USD ab. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 24,12 USD. Bei 24,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.863.676 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,75 Prozent. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 14,05 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 04.11.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,78 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 03.02.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,13 USD je Pfizer-Aktie.

