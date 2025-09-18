DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.171 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,65 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Nachmittag gestärkt

19.09.25 16:10 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 265,30 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 265,30 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 265,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 261,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 516.035 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 14,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,99 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen