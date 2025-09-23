Nachfolger gefunden

Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck findet mit Kai Beckmann einen internen Nachfolger für den Chefposten.

Er übernimmt diese Position zum 1. Mai 2026 von Belén Garijo, die das Unternehmen bis zum Ende ihrer Amtszeit leiten soll, teilte der Konzern am Donnerstagmittag mit. Kai Beckmann werde mit sofortiger Wirkung stellvertretender CEO und bleibe bis zur Bekanntgabe eines Nachfolgers CEO des Geschäftsbereichs Electronics. Belén Garijo verlässt Merck nach 15 Jahren, davon sechs Jahre als CEO Healthcare und seit 2021 als Vorsitzende der Geschäftsleitung und CEO. Kai Beckmann ist seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und übernahm 2017 die Leitung des Unternehmensbereichs Performance Materials.

Die Merck-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,64 Prozent auf 105,30 Euro.

