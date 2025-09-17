Roche kauft US-Biotech-Unternehmen 89bio für bis zu 3,5 Mrd Dollar
Werte in diesem Artikel
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Die Roche Holding verstärkt sich weiter im Biotechbereich und kauft für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar das US-Unternehmen 89bio. Mit dieser Transaktion will der Schweizer Pharmakonzern seine Pipeline durch ein experimentelles Medikament gegen eine Begleiterkrankung von Fettleibigkeit stärken. Die Transaktion soll zudem das Portfolio von Roche im Bereich Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen ergänzen.
Roche will 14,50 Dollar je 89bio-Aktie in bar zahlen, das sind rund 2,4 Milliarden Dollar insgesamt. Außerdem sollen die Aktionäre ein spezielles Zusatzzahlungsrecht (CVR) von bis zu 6 Dollar je Aktie bekommen, wodurch der Gesamtwert der Übernahme auf bis zu 3,5 Milliarden Dollar klettern könnte.
Die in San Francisco ansässige 89bio, die an der Nasdaq notiert ist, erklärte, der Deal spiegele das Potenzial von Pegozafermin wider. Mit dem Wirkstoffkandidat werden derzeit zulassungsrelevante Studien zur Behandlung von moderater bis schwerer metabolisch-assoziierter Steatohepatitis durchgeführt. Diese gilt als eine der häufigsten Begleiterkrankungen von Adipositas.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2025 01:49 ET (05:49 GMT)
