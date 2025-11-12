Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Tencent in Aussicht.
Werte in diesem Artikel
Tencent wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 CNY. Im Vorjahresquartal waren 6,27 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 189,04 Milliarden CNY für Tencent, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 181,93 Milliarden HKD erzielt wurde.
Der Ausblick von 45 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,14 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,70 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 50 Analysten auf durchschnittlich 745,79 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 715,87 Milliarden HKD in den Büchern standen.
