Ausblick

Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.11.25 07:10 Uhr
Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Tencent in Aussicht.

Tencent wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 CNY. Im Vorjahresquartal waren 6,27 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 189,04 Milliarden CNY für Tencent, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 181,93 Milliarden HKD erzielt wurde.

Der Ausblick von 45 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,14 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,70 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 50 Analysten auf durchschnittlich 745,79 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 715,87 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen