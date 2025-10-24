DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
Roche Aktie

291,20 EUR -2,05 EUR -0,70 %
FSE
265,80 CHF -5,40 CHF -1,99 %
SWX
Marktkap. 233,17 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

09:06 Uhr
Roche Underperform
Roche AG (Genussschein)
Roche AG (Genussschein)
291,20 EUR -2,05 EUR -0,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 270 auf 230 Franken gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Papiere der Schweizer wiesen einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche auf, ohne Rechtfertigung durch entsprechendes Wachstum, schrieb Michael Leuchten am Freitagnachmittag. Mit Blick auf 2030 stehe zudem ein Drittel der Umsätze durch die Mittel Perjeta, Vabysmo, Alecensa, Ocrevus und Hemlibra auf der Kippe./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Underperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
271,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-15,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
265,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,47%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
270,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:06 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08:01 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
23.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
23.10.25 Roche Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI in Rot
finanzen.net Börse Zürich: Pluszeichen im SLI
finanzen.net Keine Impulse: SMI am Freitagmittag zwischen den Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittag nahezu unbewegt
Roche Holding AG Changes to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche continues strong sales growth momentum of 7% (CER) in the first nine months of 2025; full-year earnings outlook raised
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
Roche Holding AG Roche’s phase III evERA data showed giredestrant significantly improved progression-free survival in people with ER-positive advanced breast cancer
Roche Holding AG CHMP recommends EU approval of Roche’s Gazyva/Gazyvaro for lupus nephritis
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roche, Lam Research, Tredegar and Kewaunee Scientific
Zacks Top Stock Reports for NVIDIA, Roche & Lam Research
Roche Holding AG Roche presents major advances for its sequencing by expansion technology(1), including a new GUINNESS WORLD RECORD™, at the ASHG conference 2025
