Quartalsprognose

Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

27.10.25 13:11 Uhr
Temenos legt die Zahlen vor: Was Experten vom jüngsten Quartal erwarten | finanzen.net

Analysten haben ihre Prognosen für die Temenos-Bilanz abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Temenos AG
63,50 CHF 0,05 CHF 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Temenos wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,775 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 246,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 213,9 Millionen CHF erzielt wurde.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,17 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,06 Milliarden USD, gegenüber 919,5 Millionen CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Temenos AG

DatumRatingAnalyst
28.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
27.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
30.01.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
24.10.2012Temenos Group underperformCheuvreux SA
24.10.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
