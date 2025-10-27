Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Analysten haben ihre Prognosen für die Temenos-Bilanz abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Temenos wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,775 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 246,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 213,9 Millionen CHF erzielt wurde.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,17 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,06 Milliarden USD, gegenüber 919,5 Millionen CHF im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Temenos
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Temenos
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Temenos News
Bildquellen: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AG
Analysen zu Temenos AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2013
|Temenos Group kaufen
|Vontobel Research
|27.02.2013
|Temenos Group kaufen
|Vontobel Research
|30.01.2013
|Temenos Group kaufen
|Vontobel Research
|24.10.2012
|Temenos Group underperform
|Cheuvreux SA
|24.10.2012
|Temenos Group equal-weight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2013
|Temenos Group kaufen
|Vontobel Research
|27.02.2013
|Temenos Group kaufen
|Vontobel Research
|30.01.2013
|Temenos Group kaufen
|Vontobel Research
|24.10.2012
|Temenos Group outperform
|Exane-BNP Paribas SA
|24.10.2012
|Temenos Group buy
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2012
|Temenos Group equal-weight
|Morgan Stanley
|26.07.2012
|Temenos Group neutral
|UBS AG
|12.07.2012
|Temenos Group neutral
|UBS AG
|06.07.2012
|Temenos Group neutral
|UBS AG
|25.04.2012
|Temenos Group equal-weight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2012
|Temenos Group underperform
|Cheuvreux SA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Temenos AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen