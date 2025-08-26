GNW-News: Temenos erhält 2025 die Great Place To Work CertificationT in 10 Ländern

Werte in diesem Artikel

^GRAND-LANCY, Schweiz, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos

(https://www.temenos.com/), ein weltweit führender Anbieter von

Bankentechnologie, wurde in 10 Ländern von Great Place To Work® zertifiziert:

China, Costa Rica, Kenia, Mexiko, Rumänien, Singapur, Südafrika, Spanien,

Schweiz und Vietnam. Diese renommierte Auszeichnung basiert ausschließlich auf

dem Feedback der Mitarbeitenden in diesen Ländern, von denen 84?% bestätigen,

dass Temenos ein großartiger Arbeitsplatz ist.

Darüber hinaus belegte Temenos France, das im Jahr 2024 zertifiziert wurde,

einen beeindruckenden 17. Platz in den Best Workplaces France 2025

(https://www.greatplacetowork.fr/best-workplaces-2025/17468976399) und wurde

auch in die Liste?Great Place to Work® in Tech" aufgenommen.

Great Place to Work® ist die weltweit führende Instanz für Arbeitsplatzkultur,

Mitarbeitendenerfahrung und Führungsverhalten, die nachweislich marktführende

Leistung, Mitarbeiterbindung und Innovation fördern.

Jean-Pierre Brulard, CEO, Temenos, kommentierte:?Wir freuen uns sehr, in

10 Ländern als 'Great Place To Work' ausgezeichnet worden zu sein. Unsere

Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir eine Kultur der

Befähigung, Verantwortung und klaren Zielsetzung fördern, gewinnen und binden

wir die besten Talente - Menschen, die gern mit uns daran arbeiten möchten, das

Bankwesen für Millionen von Menschen weltweit zu verbessern."

Temenos legt weiterhin großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden

und fördert diese durch eine Reihe von Initiativen und flexiblen

Arbeitsmodellen, darunter bezahlte Pflege- und Familienzeit, Tage zur Erholung

für die psychische Gesundheit, ein Programm zur schrittweisen Rückkehr an den

Arbeitsplatz für junge Eltern und flexible hybride Arbeitsmodelle. Diese

Bemühungen haben dazu beigetragen, eine Kultur zu fördern, in der sich die

Mitarbeitenden geschätzt, unterstützt und zur Weiterentwicklung inspiriert

fühlen.

Im Laufe der Jahre haben auch die Standorte von Temenos in Dänemark, Frankreich,

Griechenland, Indien, Luxemburg, den Niederlanden und den Vereinigten Arabischen

Emiraten die Zertifizierung erhalten, was das kontinuierliche Engagement des

Unternehmens für die Schaffung außergewöhnlicher Arbeitsplätze unterstreicht.

Laut einer Studie von Great Place to Work ist es für Jobsuchende 4,5-mal

wahrscheinlicher, bei einem zertifizierten?Great Place to Work" eine großartige

Führungskraft zu finden. Mitarbeitende an zertifizierten Arbeitsplätzen freuen

sich außerdem mit 93?% höherer Wahrscheinlichkeit darauf, zur Arbeit zu kommen,

und haben doppelt so häufig eine faire Bezahlung und faire Aufstiegschancen.

Möchten Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen vorantreiben, das seine

Mitarbeitenden an erste Stelle setzt? Besuchen Sie die Karriere-Seite von

Temenos unter: www.temenos.com/careers (http://www.temenos.com/careers)

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen die anpassungsfähige Technologie von Temenos - vor Ort, in

der Cloud oder als SaaS-Lösung - um Dienstleistungen der nächsten Generation und

KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und

Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen

in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe & Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

Tel.: +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Gabriel Goonetillake

Temenos-Team bei Edelman Smithfield

Tel.: +44 7813 407710

Temenos@EdelmanSmithfield.comÂ°