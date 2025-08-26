GNW-News: Temenos erhält 2025 die Great Place To Work CertificationT in 10 Ländern
^GRAND-LANCY, Schweiz, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos
(https://www.temenos.com/), ein weltweit führender Anbieter von
Bankentechnologie, wurde in 10 Ländern von Great Place To Work® zertifiziert:
China, Costa Rica, Kenia, Mexiko, Rumänien, Singapur, Südafrika, Spanien,
Schweiz und Vietnam. Diese renommierte Auszeichnung basiert ausschließlich auf
dem Feedback der Mitarbeitenden in diesen Ländern, von denen 84?% bestätigen,
dass Temenos ein großartiger Arbeitsplatz ist.
Darüber hinaus belegte Temenos France, das im Jahr 2024 zertifiziert wurde,
einen beeindruckenden 17. Platz in den Best Workplaces France 2025
(https://www.greatplacetowork.fr/best-workplaces-2025/17468976399) und wurde
auch in die Liste?Great Place to Work® in Tech" aufgenommen.
Great Place to Work® ist die weltweit führende Instanz für Arbeitsplatzkultur,
Mitarbeitendenerfahrung und Führungsverhalten, die nachweislich marktführende
Leistung, Mitarbeiterbindung und Innovation fördern.
Jean-Pierre Brulard, CEO, Temenos, kommentierte:?Wir freuen uns sehr, in
10 Ländern als 'Great Place To Work' ausgezeichnet worden zu sein. Unsere
Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir eine Kultur der
Befähigung, Verantwortung und klaren Zielsetzung fördern, gewinnen und binden
wir die besten Talente - Menschen, die gern mit uns daran arbeiten möchten, das
Bankwesen für Millionen von Menschen weltweit zu verbessern."
Temenos legt weiterhin großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden
und fördert diese durch eine Reihe von Initiativen und flexiblen
Arbeitsmodellen, darunter bezahlte Pflege- und Familienzeit, Tage zur Erholung
für die psychische Gesundheit, ein Programm zur schrittweisen Rückkehr an den
Arbeitsplatz für junge Eltern und flexible hybride Arbeitsmodelle. Diese
Bemühungen haben dazu beigetragen, eine Kultur zu fördern, in der sich die
Mitarbeitenden geschätzt, unterstützt und zur Weiterentwicklung inspiriert
fühlen.
Im Laufe der Jahre haben auch die Standorte von Temenos in Dänemark, Frankreich,
Griechenland, Indien, Luxemburg, den Niederlanden und den Vereinigten Arabischen
Emiraten die Zertifizierung erhalten, was das kontinuierliche Engagement des
Unternehmens für die Schaffung außergewöhnlicher Arbeitsplätze unterstreicht.
Laut einer Studie von Great Place to Work ist es für Jobsuchende 4,5-mal
wahrscheinlicher, bei einem zertifizierten?Great Place to Work" eine großartige
Führungskraft zu finden. Mitarbeitende an zertifizierten Arbeitsplätzen freuen
sich außerdem mit 93?% höherer Wahrscheinlichkeit darauf, zur Arbeit zu kommen,
und haben doppelt so häufig eine faire Bezahlung und faire Aufstiegschancen.
Möchten Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen vorantreiben, das seine
Mitarbeitenden an erste Stelle setzt? Besuchen Sie die Karriere-Seite von
Temenos unter: www.temenos.com/careers (http://www.temenos.com/careers)
Über Temenos
Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren
erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken
jeder Größe nutzen die anpassungsfähige Technologie von Temenos - vor Ort, in
der Cloud oder als SaaS-Lösung - um Dienstleistungen der nächsten Generation und
KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und
Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen
in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com
(http://www.temenos.com/).
Medienkontakte
Scott Rowe & Michael Anderson
Temenos Global Public Relations
Tel.: +44 20 7423 3857
E-Mail: press@temenos.com
Gabriel Goonetillake
Temenos-Team bei Edelman Smithfield
Tel.: +44 7813 407710
Temenos@EdelmanSmithfield.comÂ°
