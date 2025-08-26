DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,76 +0,8%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.870 -0,2%Euro1,1620 -0,2%Öl67,20 -0,1%Gold3.379 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen freundlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix im Fokus
Top News
Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet
EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-News: Temenos erhält 2025 die Great Place To Work CertificationT in 10 Ländern

27.08.25 06:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Temenos AG
69,70 CHF -0,55 CHF -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^GRAND-LANCY, Schweiz, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos

(https://www.temenos.com/), ein weltweit führender Anbieter von

Wer­bung

Bankentechnologie, wurde in 10 Ländern von Great Place To Work® zertifiziert:

China, Costa Rica, Kenia, Mexiko, Rumänien, Singapur, Südafrika, Spanien,

Schweiz und Vietnam. Diese renommierte Auszeichnung basiert ausschließlich auf

dem Feedback der Mitarbeitenden in diesen Ländern, von denen 84?% bestätigen,

dass Temenos ein großartiger Arbeitsplatz ist.

Darüber hinaus belegte Temenos France, das im Jahr 2024 zertifiziert wurde,

Wer­bung

einen beeindruckenden 17. Platz in den Best Workplaces France 2025

(https://www.greatplacetowork.fr/best-workplaces-2025/17468976399) und wurde

auch in die Liste?Great Place to Work® in Tech" aufgenommen.

Great Place to Work® ist die weltweit führende Instanz für Arbeitsplatzkultur,

Mitarbeitendenerfahrung und Führungsverhalten, die nachweislich marktführende

Leistung, Mitarbeiterbindung und Innovation fördern.

Wer­bung

Jean-Pierre Brulard, CEO, Temenos, kommentierte:?Wir freuen uns sehr, in

10 Ländern als 'Great Place To Work' ausgezeichnet worden zu sein. Unsere

Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir eine Kultur der

Befähigung, Verantwortung und klaren Zielsetzung fördern, gewinnen und binden

wir die besten Talente - Menschen, die gern mit uns daran arbeiten möchten, das

Bankwesen für Millionen von Menschen weltweit zu verbessern."

Temenos legt weiterhin großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden

und fördert diese durch eine Reihe von Initiativen und flexiblen

Arbeitsmodellen, darunter bezahlte Pflege- und Familienzeit, Tage zur Erholung

für die psychische Gesundheit, ein Programm zur schrittweisen Rückkehr an den

Arbeitsplatz für junge Eltern und flexible hybride Arbeitsmodelle. Diese

Bemühungen haben dazu beigetragen, eine Kultur zu fördern, in der sich die

Mitarbeitenden geschätzt, unterstützt und zur Weiterentwicklung inspiriert

fühlen.

Im Laufe der Jahre haben auch die Standorte von Temenos in Dänemark, Frankreich,

Griechenland, Indien, Luxemburg, den Niederlanden und den Vereinigten Arabischen

Emiraten die Zertifizierung erhalten, was das kontinuierliche Engagement des

Unternehmens für die Schaffung außergewöhnlicher Arbeitsplätze unterstreicht.

Laut einer Studie von Great Place to Work ist es für Jobsuchende 4,5-mal

wahrscheinlicher, bei einem zertifizierten?Great Place to Work" eine großartige

Führungskraft zu finden. Mitarbeitende an zertifizierten Arbeitsplätzen freuen

sich außerdem mit 93?% höherer Wahrscheinlichkeit darauf, zur Arbeit zu kommen,

und haben doppelt so häufig eine faire Bezahlung und faire Aufstiegschancen.

Möchten Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen vorantreiben, das seine

Mitarbeitenden an erste Stelle setzt? Besuchen Sie die Karriere-Seite von

Temenos unter: www.temenos.com/careers (http://www.temenos.com/careers)

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen die anpassungsfähige Technologie von Temenos - vor Ort, in

der Cloud oder als SaaS-Lösung - um Dienstleistungen der nächsten Generation und

KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und

Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen

in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe & Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

Tel.: +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Gabriel Goonetillake

Temenos-Team bei Edelman Smithfield

Tel.: +44 7813 407710

Temenos@EdelmanSmithfield.comÂ°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Temenos

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Temenos

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Temenos AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Temenos AG

DatumRatingAnalyst
28.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
27.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
30.01.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
24.10.2012Temenos Group underperformCheuvreux SA
24.10.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
28.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
27.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
30.01.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
24.10.2012Temenos Group outperformExane-BNP Paribas SA
24.10.2012Temenos Group buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
26.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
12.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
06.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
25.04.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
24.10.2012Temenos Group underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Temenos AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen