DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,86 +6,6%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.745 +1,3%Euro1,1623 ±-0,0%Öl66,00 +0,5%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Partnerschaft

EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst

27.10.25 08:00 Uhr
EVOTEC-Aktie stark: Erfolgsprämie von Bristol-Myers Squibb erhalten | finanzen.net

Der Wirkstoffentwickler EVOTEC kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb voran.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bristol-Myers Squibb Co.
37,70 EUR -0,07 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
7,12 EUR 0,16 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Zahlung will EVOTEC weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen EVOTEC und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDAX notierte EVOTEC-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum XETRA-Schluss am Freitag. Die Papiere von Bristol-Myers Squibb tendierten an der NYSE am Freitag nachbörslich zuletzt 0,11 Prozent schwächer bei 43,78 US-Dollar.

/men/mis

HAMBURG (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Bristol-Myers Squibb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bristol-Myers Squibb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bristol-Myers Squibb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images, John Greim/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen