EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Der Wirkstoffentwickler EVOTEC kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb voran.
Werte in diesem Artikel
Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Zahlung will EVOTEC weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen EVOTEC und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDAX notierte EVOTEC-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum XETRA-Schluss am Freitag. Die Papiere von Bristol-Myers Squibb tendierten an der NYSE am Freitag nachbörslich zuletzt 0,11 Prozent schwächer bei 43,78 US-Dollar.
/men/mis
HAMBURG (dpa-AFX)
Übrigens: Bristol-Myers Squibb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bristol-Myers Squibb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bristol-Myers Squibb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bristol-Myers Squibb News
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images, John Greim/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen