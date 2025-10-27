Partnerschaft

EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst

27.10.25 08:00 Uhr

Der Wirkstoffentwickler EVOTEC kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb voran.

Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Zahlung will EVOTEC weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen EVOTEC und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDAX notierte EVOTEC-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum XETRA-Schluss am Freitag. Die Papiere von Bristol-Myers Squibb tendierten an der NYSE am Freitag nachbörslich zuletzt 0,11 Prozent schwächer bei 43,78 US-Dollar. /men/mis HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images, John Greim/LightRocket via Getty Images