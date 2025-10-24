Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 271,60 CHF an der Tafel.

Mit einem Wert von 271,60 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 274,10 CHF zu. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 270,50 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 270,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 298.048 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 15,54 Prozent wieder erreichen. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 276,00 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,95 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

