Wie viel Verlust ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Rentabler VET-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VeChain gewesen.

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 328.431,49 VET. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,017361 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.701,88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42,98 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 0,015947 USD. Bei 0,078697 USD erreichte VeChain am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net