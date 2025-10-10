JP Morgan Chase & Co.

Roche Underweight

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zwar dürfte der Umsatz des dritten Quartals etwas unter der mittleren Markterwartungen liegen, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings rechne er auch mit einem optimistischeren Umsatzausblick des Pharmakonzerns, der die Gewinnerwartungen des Marktes für das Gesamtjahr untermauern sollte./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 22:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images