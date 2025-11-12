DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin87.907 -1,0%Euro1,1595 ±0,0%Öl62,71 -3,8%Gold4.195 -0,1%
Vor Bilanzvorlage

Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor

12.11.25 23:49 Uhr
Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Wacker Neuson SE-Bilanz.

Wacker Neuson SE präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,360 EUR gegenüber 0,140 EUR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 559,5 Millionen EUR gegenüber 517,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,22 Milliarden EUR, gegenüber 2,23 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Analysen zu Wacker Neuson SE

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
14.08.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
05.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
26.05.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
05.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
09.05.2025Wacker Neuson SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.05.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
03.04.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
14.08.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
29.10.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
11.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
09.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux

