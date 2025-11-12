Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor
Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Wacker Neuson SE-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Wacker Neuson SE präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,360 EUR gegenüber 0,140 EUR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 559,5 Millionen EUR gegenüber 517,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,22 Milliarden EUR, gegenüber 2,23 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|05.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|05.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|09.05.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.05.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|03.04.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|13.10.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.10.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.08.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|09.08.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
