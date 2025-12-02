DAX23.697 +0,5%Est505.690 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 +2,8%Nas23.445 +0,7%Bitcoin76.615 +3,0%Euro1,1616 ±0,0%Öl62,29 -1,6%Gold4.221 -0,3%
AKTIE IM FOKUS 2: Wacker Neuson springen nach Kaufgebot um ein Viertel nach oben

02.12.25 15:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
24,00 EUR 5,16 EUR 27,39%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf ein Übernahmeangebot hat den Aktienkurs von Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) am Dienstagnachmittag nach oben getrieben. Zuletzt notierten die Papiere des Baumaschinenherstellers 25,8 Prozent im Plus bei 23,75 Euro. Dies war der höchste Stand seit rund zweieinhalb Monaten. Für das laufende Jahr steht ein Kursplus von 64 Prozent zu Buche.

Wacker Neuson befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme durch den südkoreanischen Konzern Doosan Bobcat. Der in Seoul börsennotierte Mischkonzern will Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Großaktionären der Wacker Neuson erwerben. Zudem plane Doosan ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle außenstehenden Aktionäre von Wacker Neuson. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über ein Interesse von Doosan berichtet.

Noch sei nicht sicher, ob die Großaktionäre tatsächlich Aktien verkaufen werden, auch sei noch nicht abzusehen, ob Doosan ein öffentliches Übernahmegebot vorlegen werde, teilte Wacker Neuson weiter mit. Einige Wacker-Neuson-Aktionäre bündeln ihre Anteile in der Wacker Familiengesellschaft mbH, die 15 Prozent des Unternehmens besitzt. Eine Stiftung namens PIN Privatstiftung hält 26 Prozent, während die SWRW Verwaltungs-GmbH einen Anteil von 17 Prozent besitzt.

Strategisch gesehen biete die Transaktion Synergiepotenzial in den USA, bemerkte Jefferies-Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion. Dort könne Wacker vom Zugang zum starken Händlernetz von Doosan Bobcat profitieren, nachdem die Deutschen in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt hätten, auf dem US-Markt für Kompaktmaschinen Fuß zu fassen./edh/mis

