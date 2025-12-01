DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.382 +0,1%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.382 +0,5%Bitcoin 78.930 +6,2%Euro 1,1610 +0,0%Öl 62,83 -0,8%Gold 4.195 -0,9%
Wacker Neuson Aktie

23,90 EUR +5,00 EUR +26,46 %
STU
Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01

ISIN DE000WACK012

Symbol WKRCF

Jefferies & Company Inc.

Wacker Neuson SE Hold

17:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Wacker Neuson SE
23,90 EUR 5,00 EUR 26,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Mehrheitsanteil von 63 Prozent, über dessen Verkauf ergänzt um ein öffentliches Übernahmeangebot gesprochen werde, entspreche wahrscheinlich den Anteilen der Wacker- und Neunteufel-Familien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach Berichten im Juni, wonach die Mehrheitsaktionäre einen Verkauf an Finanzinvestoren erwägten, würden nun erneut Verhandlungen über einen möglichen Verkauf geführt. Strategisch gesehen biete die Transaktion Synergiepotenzial in den USA./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 09:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 09:18 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,65 €		 Abst. Kursziel*:
1,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
23,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,13%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

