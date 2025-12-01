Wacker Neuson Aktie
Marktkap. 1,29 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Mehrheitsanteil von 63 Prozent, über dessen Verkauf ergänzt um ein öffentliches Übernahmeangebot gesprochen werde, entspreche wahrscheinlich den Anteilen der Wacker- und Neunteufel-Familien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach Berichten im Juni, wonach die Mehrheitsaktionäre einen Verkauf an Finanzinvestoren erwägten, würden nun erneut Verhandlungen über einen möglichen Verkauf geführt. Strategisch gesehen biete die Transaktion Synergiepotenzial in den USA./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 09:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 09:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,65 €
|Abst. Kursziel*:
1,69%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,13%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wacker Neuson SE
|17:31
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|17:31
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|03.04.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.11.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.10.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.08.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|09.08.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|17:31
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research