AKTIE IM FOKUS: Geplatzte Übernahme sorgt bei Wacker Neuson für Kurssturz

23.01.26 08:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
19,54 EUR -0,10 EUR -0,51%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Geplatzte Übernahme sorgt bei Wacker Neuson für Kurssturz Die Aktionäre von Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) müssen ihre Hoffnung auf eine Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat begraben. Am Freitag sorgte das Ende der Gespräche vorbörslich für einen Kurssturz: Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Titel im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 17 Prozent tiefer bei 19,70 Euro gehandelt.

Anfang Dezember hatte das vermeldete Übernahmeinteresse der Koreaner den Kurs vom damaligen Niveau knapp unter 19 Euro um bis zu 38 Prozent nach oben schnellen lassen. Vom Zwischenhoch bei 26,05 Euro waren die Titel zuletzt schon zurückgekommen und nun dürften sie einen weiteren Großteil des Kurssprungs abgeben. Am Vortag hatten sie auf Xetra noch mit einer Übernahmeprämie bei 23,75 Euro geschlossen./tih/jha/

Analysen zu Wacker Neuson SE

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
02.12.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
13.11.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
05.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
09.05.2025Wacker Neuson SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.05.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
03.04.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
02.12.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
13.11.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
29.10.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
11.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
09.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux

