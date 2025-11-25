Wacker Neuson Aktie
Marktkap. 1,27 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums von 25,50 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Interesse der Investoren habe sich vor allem auf die Entwicklung auf den Endabnehmermärkten gerichtet, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daneben hätten die Kooperation des Baugeräteherstellers mit der amerikanischen Deere und die Realisierbarkeit der Ziele für 2030 im Fokus gestanden./bek/he
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,82 €
|Abst. Kursziel*:
11,58%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,88%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wacker Neuson SE
|15:41
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|13.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|03.04.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.11.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.10.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.08.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|09.08.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
