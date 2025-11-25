DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Wacker Neuson Aktie

18,94 EUR -0,06 EUR -0,32 %
STU
Marktkap. 1,27 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01

ISIN DE000WACK012

Symbol WKRCF

Jefferies & Company Inc.

Wacker Neuson SE Hold

15:41 Uhr
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson SE
18,94 EUR -0,06 EUR -0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums von 25,50 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Interesse der Investoren habe sich vor allem auf die Entwicklung auf den Endabnehmermärkten gerichtet, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daneben hätten die Kooperation des Baugeräteherstellers mit der amerikanischen Deere und die Realisierbarkeit der Ziele für 2030 im Fokus gestanden./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,82 €		 Abst. Kursziel*:
11,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,88%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

15:41 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Wacker Neuson Hold Warburg Research
13.11.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Wacker Neuson Hold Warburg Research
14.08.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich zum Start schwächer
TraderFox Wacker Neuson: Mit 78% Europa-Umsatz in der Pole Position für den Wiederaufbau der Ukraine!
TraderFox Der 28-Punkteplan weckt Hoffnung auf einen Ukraine-Frieden. Drei Gewinner-Aktien!
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX legt am Montagmittag zu
finanzen.net Wacker Neuson SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
dpa-afx Wacker Neuson-Aktie im Plus: Prognose eingeengt - Leichter Aufschwung im dritten Quartal
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group verbessert sich im dritten Quartal weiter und präzisiert die Jahresprognose 2025
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group improves further in the third quarter and narrows the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 23/05/2025, 13:48 CET/CEST - Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividend for the fiscal year 2024
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividendfor the fiscal year 2024
EQS Group EQS-News: Wacker&#160;Neuson&#160;Group: First quarter 2025 still affected by weak market demand 2024 &#8211; increasing order intake is a positive sign for the full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
