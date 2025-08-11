DAX24.247 +0,3%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto17,05 +0,3%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,88 +0,2%Gold3.357 +0,1%
Prognose bleibt dennoch

Wacker Neuson-Aktie legt trotz Umsatz- und Gewinnrückgang zu

14.08.25 09:31 Uhr
Wacker Neuson-Aktie dennoch öhher: Gewinn von Wacker Neuson fällt deutlich - Konjunkturelle Erholung lässt zu Wünschen übrig | finanzen.net

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
23,70 EUR 0,45 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Erholung verlaufe in manchen Märkten nur langsam, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Im zweiten Quartal habe Wacker Neuson SE Umsatz und die operative Marge gegenüber dem Vorquartal verbessern können. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr um rund elf Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um ein Drittel auf gut 58 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Wacker Neuson mit 28,8 Millionen Euro 47 Prozent weniger. Die Prognose für das Jahr bekräftigte der Baumaschinenhersteller. Dabei hofft das Unternehmen, kurz- und auch mittelfristig von konjunkturellen Impulsen, wie dem erwarteten Infrastrukturpaket in Deutschland, zu profitieren.

Für die Wacker Neuson-Aktie geht es via XETRA zwischenzeitlich 6,21 Prozent auf 24,80 Euro hoch.

/nas/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com, Wacker Neuson

mehr Analysen