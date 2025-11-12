Wacker Neuson Aktie
Marktkap. 1,24 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25,50 Euro auf "Hold" belassen. Alles in allem seien diese eine Enttäuschung, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen, die Erholung des Herstellers von Baufahrzeugen sei unterbrochen worden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,40 €
|Abst. Kursziel*:
38,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
