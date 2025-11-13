DAX24.323 -0,2%Est505.801 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.236 +0,9%
Wacker Neuson-Aktie im Plus: Prognose eingeengt - Leichter Aufschwung im dritten Quartal

13.11.25 09:45 Uhr
Wacker Neuson-Aktie legt zu: Q3-Zahlen zeigen leichten Aufwärtstrend | finanzen.net

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat angesichts der schwächelnden Konjunktur und der US-Zollpolitik seinen Jahresausblick angepasst.

Wacker Neuson SE
18,70 EUR 0,54 EUR 2,97%
Der Umsatz von Wacker Neuson SE soll 2025 zwischen 2,15 und 2,25 Milliarden Euro liegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Zuvor waren 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro angepeilt. Die operative Marge soll 6,5 bis 6,8 Prozent erreichen und liegt damit am unteren Ende der vorigen Spanne von 6,5 bis 7,5 Prozent. Die wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit halte an, sagte Firmenchef Karl Tragl.

In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um circa sechs Prozent auf etwas mehr als 550 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um zwei Drittel auf rund 41 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,8 auf 7,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Baumaschinenhersteller 26,7 Millionen Euro nach 9,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Im dritten Quartal habe sich die Dynamik zwar verbessert, konnte einen schwachen Jahresstart aber trotz Kosteneinsparungen nicht ausgleichen. So gingen in den ersten neun Monaten sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis kräftig zurück.

Die Wacker Neuson-Aktie steigt via XETRA zeitweise 2,85 Prozent auf 18,74 Euro.

/niw/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

