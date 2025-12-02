Doosan Bobcat will Wacker Neuson übernehmen - Aktie legt kräftig zu
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Vorstand von Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme des deutschen Baumaschinenherstellers mit dem südkoreanischen Unternehmen Doosan Bobcat. Der in Seoul börsennotierte Mischkonzern wolle Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Großaktionären der Wacker Neuson erwerben, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zudem plane Doosan ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle außenstehenden Aktionäre von Wacker Neuson. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über ein Interesse von Doosan berichtet. Die Aktie des Baumaschinenherstellers legte zuletzt um rund ein Viertel zu.
Es sei aber noch nicht sicher, ob die Großaktionäre tatsächlich Aktien verkaufen werden, teilte Wacker Neuson weiter mit. Auch sei noch nicht abzusehen, ob Doosan ein öffentliches Übernahmegebot vorlegen werde.
Einige Top-Investoren von Wacker Neuson haben laut einem Bloomberg-Bericht vom Juni einen Verkauf des deutschen Unternehmens in Betracht gezogen. Sie arbeiteten mit einem Berater zusammen, um das Interesse an ihren Anteilen zu ermitteln.
Wacker Neuson baut unter den Marken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar alles von Baggern und Radladern bis hin zu Stampfern und Walzen. Das Unternehmen mit Sitz in München mit rund 6.000 Mitarbeitern hat seine Wurzeln in einer Schmiede, die 1848 zur Zeit der Deutschen Revolution in Dresden gegründet wurde.
Eine Reihe von Wacker-Neuson-Aktionären bündeln ihre Anteile in der Wacker Familiengesellschaft mbH, die 15 Prozent des Unternehmens besitzt. Eine Stiftung namens PIN Privatstiftung hält 26 Prozent, während die SWRW Verwaltungs-GmbH einen Anteil von 17 Prozent besitzt./mne/Jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wacker Neuson
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wacker Neuson
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
Analysen zu Wacker Neuson SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|13.11.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|05.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|09.05.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.05.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|03.04.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|13.11.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.10.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.08.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|09.08.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wacker Neuson SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen