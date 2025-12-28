ROUNDUP/Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert

PALM BEACH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Das Telefonat sei "gut und sehr produktiv" verlaufen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social ohne nähere Details über Inhalte.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte das Telefonat auf Anfrage der russischen Staatsagenturen, wollte sich aber nicht zu den Inhalten äußern.

Um 1300 Uhr (Ortszeit, 1900 Uhr MEZ) will der US-Präsident Selenskyj in seiner Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach empfangen. Dort hält sich der Republikaner derzeit auf. Das Telefonat mit Putin bringt nun eine neue Dynamik in das geplante bilaterale Gespräch.

Dabei geht es um Wege zu einer Beendigung des russischen Angriffskrieges, den Putin vor knapp vier Jahren angeordnet hat. Vertreter Moskaus sind aber nicht dabei.

Selenskyj will Trump klarmachen, dass für Kiew eine Kapitulation und eine vom Kreml diktierte Friedenslösung nicht infrage kommen und auch um die Lieferung von mehr Flugabwehrsysteme bitten. Die USA sehen sich in dem Konflikt als Vermittler./rin/DP/he