Roche Aktie
Marktkap. 221,41 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Präsentation der Studiendaten von Zilbesiran auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) habe nur eine geringe Senkung des Blutdrucks gezeigt, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies könnte das Potenzial des Herzmittels limitieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Underweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
260,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-11,64%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
260,91 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,85%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
275,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
