DAX 23.902 -0,6%ESt50 5.352 -0,8%Top 10 Crypto 15,11 +0,0%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 92.072 -0,6%Euro 1,1725 +0,3%Öl 67,54 -0,9%Gold 3.489 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Cambricon Technologies A A3CVYH Allianz 840400 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Berkshire Hathaway A0YJQ2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei fällt - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Rekordhoch Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
275,45 EUR -2,95 EUR -1,06 %
MUN
260,91 CHF +0,30 CHF +0,12 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 221,41 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Underweight

08:01 Uhr
Roche Underweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
275,45 EUR -2,95 EUR -1,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Präsentation der Studiendaten von Zilbesiran auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) habe nur eine geringe Senkung des Blutdrucks gezeigt, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies könnte das Potenzial des Herzmittels limitieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Underweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
260,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,64%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
260,91 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,85%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
275,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:01 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Roche Outperform Bernstein Research
29.07.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.07.25 Roche Buy UBS AG
28.07.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ringmetall Aktiengesellschaft

Aktien-Global Ringmetall: Akquisitionen als Wachstumstreiber
EQS Group EQS-News: Ergebnisse der Ringmetall Gruppe im ersten Halbjahr 2025 geprägt von herausforderndem Marktumfeld und Akquisitionen
EQS Group EQS-News: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung: Ringmetall SE berichtet aus M&#252;nchen
finanzen.net Directors' Dealings bei Ringmetall Aktiengesellschaft: Führungskraft weitet Engagement aus
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
finanzen.net Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings
finanzen.net So reagiert die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
EQS Group EQS-News: Results of the Ringmetall Group in the first half of 2025 characterized by a challenging market environment and acquisitions
EQS Group EQS-News: Successful Virtual Annual General Meeting: Ringmetall SE Reports from Munich
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Ringmetall starts the new year with growth in an increasingly tense market environment
EQS Group EQS-News: Successful year 2024 for Ringmetall despite economic slowdown in year-end business
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
RSS Feed
Ringmetall Aktiengesellschaft zu myNews hinzufügen