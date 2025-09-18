Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Freitagvormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 262,30 CHF.

Um 09:06 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 262,30 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 262,90 CHF. Mit einem Wert von 261,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 312.957 Roche-Aktien gehandelt.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 19,63 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Mit Abgaben von 11,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,89 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,99 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie fester: Pharmakonzern kauft amerikanische 89bio für Milliardenbetrag

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 3 Jahren angefallen

SMI-Titel Roche-Aktie: Hätte sich ein Investment in Roche vor einem Jahr inzwischen rentiert?