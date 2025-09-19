DAX23.536 -0,4%ESt505.445 -0,3%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.325 ±0,0%Nas22.691 +0,3%Bitcoin95.910 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,52 -0,2%Gold3.738 +1,4%
Abnehmmittel-Expansion

Metsera-Aktie +63 Prozent: Pfizer plant Milliardenübernahme - Konkurrenz für Novo Nordisk?

22.09.25 17:05 Uhr
NASDAQ-Aktie Metsera +63 Prozent: Pfizer greift in Milliarden-Deal nach Metsera - Entsteht nun ein neuer Novo Nordisk-Konkurrent? | finanzen.net

Der US-Pharmakonzern Pfizer will mit dem milliardenschweren Zukauf der Biotechfirma Metsera in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen.

Der geplante Schritt ist zudem die erste große Transaktion des US-Pharmakonzerns seit zwei Jahren. Das Unternehmen biete für eine Metsera-Aktie 47,50 US-Dollar in bar, teilte der Pharmakonzern am Montag in New York mit. Damit werde der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit mit bis zu 4,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 US-Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.

Im Markt für Gewichtsabnahmepräparate Fuß zu fassen, sei in den vergangenen Jahren ein Fokus von Pfizer gewesen, schrieb Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan. Mit Metsera dürfte der US-Konzern hier Fahrt aufnehmen dank des Portfolios an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung.

Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten dem Deal einstimmig zugestimmt, hieß es. Zuvor hatte die "Financial Times" bereits von den Übernahmeabsichten berichtet. Die Übernahme soll im vierten Quartal 2025 laut Unternehmensangaben abgeschlossen sein. Zuvor müssen die Behörden aber die Transaktion genehmigen und die Metsera-Aktionäre dem Deal zustimmen. Pfizer will bei Vorlage der Quartalsbilanz seine Finanzprognose aktualisieren.

"Die geplante Übernahme von Metsera steht im Einklang mit unserem Fokus, unsere Investitionen auf die vielversprechendsten Möglichkeiten zu konzentrieren", sagte Pfizer-Chef Albert Bourla. Sie bringe Pfizer in diesem wichtigen Therapiebereich voran. Pfizer selbst war in diesem Jahr mit einem eigenen Medikament zur Gewichtsreduktion in klinischen Studien gescheitert.

Aktien im Plus

Das Interesse des Pharmariesen Pfizer an der Biotechfirma Metsera hat deren Aktien am Montag nach oben katapultiert. An der NASDAQ springt die Metsera-Aktie im Montagshandel zeitweise um 62,82 Prozent auf 54,25 US-Dollar nach oben. Aktien von Pfizer legen daneben im NYSE-Handel zeitweise um 2,02 Prozent auf 24,52 US-Dollar zu.

Pfizer will mit der milliardenschweren Übernahme von Metsera in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen. Der geplante Schritt ist zudem die erste große Transaktion des Konzerns seit zwei Jahren. Pfizer bietet nach eigenen Angaben für eine Metsera-Aktie 47,50 Dollar in bar. Damit werde der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit mit bis zu 4,9 Milliarden Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.

Schon in den vergangenen Jahren habe der Markt für Gewichtsabnahmepräparate im Fokus von Pfizer gestanden, kommentierte Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan. Mit der Transaktion sollte der Pharmariese dank des Portfolios von Metsara an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung in diesem Bereich Fahrt aufnehmen.

/mne/nas/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com, Molly Woodward / Shutterstock.com

