DAX24.321 -0,2%ESt505.468 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.367 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Preisdruck

Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik

25.08.25 11:55 Uhr
Wettbewerb im Pharmasektor: Novo Nordisk-Aktie weiter vor großen Herausforderungen | finanzen.net

Novo Nordisk gerät im Pharmasektor zunehmend unter Druck: US-Politik, Preisdruck und Konkurrenz durch Eli Lilly zwingen den Pharmariesen zum Sparkurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
609,10 EUR 1,10 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
48,92 EUR 0,06 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Pharmasektor unter Druck
• Konkurrenz und US-Politik setzen Novo Nordisk zu
• Novo setzt auf Sparkurs: Entlassungen möglich

Wer­bung


Der weltweite Hype um Medikamente zur Gewichtsreduktion wie Wegovy und Ozempic (Novo Nordisk) sowie Zepbound und Mounjaro (Eli Lilly) hat den Pharmasektor in den vergangenen Jahren beflügelt. Doch die Euphorie an den Börsen hat inzwischen nachgelassen.

Ursache sind einerseits politische Unsicherheiten, etwa durch Drohungen von US-Präsident Trump mit Zöllen und Preisregulierungen. Andererseits wächst die Sorge vor steigender Konkurrenz durch Nachahmerprodukte und schwächere Studienergebnisse der nächsten Medikamentengeneration.

Novo Nordisk: Wettbewerb im Pharmasektor

Insbesondere Novo Nordisk steht dabei im Kernsegment Adipositas und Diabetes unter erheblichem Druck. Der Wettbewerb ist intensiv - vor allem durch den US-Konkurrenten Eli Lilly sowie durch die zunehmende Verbreitung von Nachahmerpräparaten der GLP-1-Klasse wie Semaglutid. CFO Karsten Munk Knudsen erklärte laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass in diesem Jahr trotz FDA-Verbot weiterhin über eine Million US-Patienten zusammengesetzte Präparate nutzen - und der aktuelle Ausblick von keiner Reduzierung ausgehe.

Wer­bung

Besonderes Gewicht hat das Rennen um eine wirksame Abnehmpille, wie The Week erklärt. Sowohl Novo als auch Lilly planen Markteinführungen im kommenden Jahr. Analysten achten dabei genau auf Wirksamkeit, Preisgestaltung und Produktionsvolumen - denn schon bei den Injektionen hatten beide Hersteller die enorme Nachfrage unterschätzt und damit Platz für günstigere Präparate geschaffen.

Für Novo kommt erschwerend hinzu, dass die Tablettenform von Wegovy deutlich höhere Wirkstoffmengen benötigt als die Spritzen, was die Produktionskosten stark in die Höhe treibt. Da die Preise dennoch in etwa auf dem Niveau der bisherigen Therapien liegen sollen, wächst der Druck auf das US-Gesundheitssystem und die Margen der Hersteller.

Sparkurs: Folgen bald die Entlassungen?

Aufgrund des wachsenden Drucks erklärte Novo Nordisk nun kürzlich Kostensenkungen zu prüfen. CEO Lars Fruergaard Jorgensen deutete laut Reuters an, dass Entlassungen "wohl nicht vermeidbar" seien, über die endgültige Entscheidung soll jedoch der neue CEO Maziar Mike Doustdar befinden. Zudem beendet das Unternehmen acht Forschungs- und Entwicklungsprojekte, um die Kostenbasis zu straffen - ein Schritt, den Analysten als ungewöhnlich groß einstuften.

Wer­bung

So notiert die Novo Nordisk-Aktie

Seit Jahresbeginn ging es für die Novo Nordisk-Aktie bereits stark abwärts. Insgesamt verlor das Papier im laufenden Jahr 2025 bereits mehr als Prozent. Im Montagshandel gewinnt die Novo Nordisk-Aktie hingegen zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 364,85 Kronen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
19.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
18.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.08.2025Novo Nordisk Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
18.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.08.2025Novo Nordisk Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen