ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. In einer am Montag vorliegenden Studie beschäftigte sich Matthew Weston mit den jüngsten wöchentlichen US-Verschreibungstrends für Novo Nordisks Abnehmmittel Wegovy sowie für Konkurrenzprodukte. Wie erwartet gingen die Wegovy-Verschreibungszahlen für neue Patienten zurück, nachdem sie infolge einer Entscheidung der Apothekenkette CVS für Wegovy und gegen Zepbound von Eli Lilly als bevorzugtes Medikament nach oben gesprungen seien./rob/gl/men

