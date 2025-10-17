DAX 24.224 +1,7%ESt50 5.673 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.950 +1,2%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,59 -1,2%Gold 4.325 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street freundlich -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Hochtief: Der Baukonzern adressierte viele Megatrends - auch die Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen! Hochtief: Der Baukonzern adressierte viele Megatrends - auch die Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen!
Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
47,91 EUR +1,36 EUR +2,91 %
STU
47,84 EUR +1,85 EUR +4,02 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 203,76 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Bernstein Research

Novo Nordisk Outperform

15:16 Uhr
Novo Nordisk Outperform
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
47,91 EUR 1,36 EUR 2,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Analyst Florent Cespedes beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Alzheimer-Studien des Diabetes-Spezialisten. Novo habe mehrere klinische Studien entwickelt, um den Nutzen von Semaglutid über Gewichtsverlust und Blutzuckerkontrolle hinaus zu testen. Zu den Studien, die den potenziellen Nutzen bei frühem Alzheimer untersuchten, gehöre die über eine orale Gabe von Semaglutid. Die Ergebnisse der sogenannten Evoke-Phase-III-Studie würden bis Ende des Jahres erwartet. Cespedes ist aber skeptisch und sieht eine nur geringe Wahrscheinlichkeit./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
47,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

15:16 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
17.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
13.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Erholungskurs Nach Kursrutsch durch Trump: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag Nach Kursrutsch durch Trump: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
TraderFox Trump will Ozempic billiger machen – Novo Nordisk und Eli Lilly geraten unter Druck
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie nach Erwerb von Zaltenibart-Rechten für Milliardenbetrag im Plus - Omeros-Aktie +144 Prozent
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie schwächer: Milliardenübernahme sichert Zugriff auf mögliches Medikament gegen Leberfibrose
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie nach Gerichtsurteil - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Novo Nordisk-Aktie
Benzinga Novo Nordisk Stock Is Falling Friday: What&#39;s Driving The Action?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Eli Lilly, Novo Nordisk, Amgen and Viking Therapeutics
Financial Times Novo Nordisk shares slide as Trump vows to cut Ozempic price
Zacks Novo Nordisk (NVO) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk, Hims &amp; Hers Health Shares Move Lower After Trump Calls Out &#39;Fat-Loss Drugs&#39;
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Novo Nordisk AS?
MotleyFool A Deal With Novo Nordisk Sent This Stock 181% Higher Overnight. Is It a Buy Now?
Benzinga Omeros Stock Skyrockets After Novo Nordisk Strikes $2.1B Rare Disease Drug Deal
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen