Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 203,76 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Analyst Florent Cespedes beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Alzheimer-Studien des Diabetes-Spezialisten. Novo habe mehrere klinische Studien entwickelt, um den Nutzen von Semaglutid über Gewichtsverlust und Blutzuckerkontrolle hinaus zu testen. Zu den Studien, die den potenziellen Nutzen bei frühem Alzheimer untersuchten, gehöre die über eine orale Gabe von Semaglutid. Die Ergebnisse der sogenannten Evoke-Phase-III-Studie würden bis Ende des Jahres erwartet. Cespedes ist aber skeptisch und sieht eine nur geringe Wahrscheinlichkeit./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
540,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
47,49 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
448,38 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
