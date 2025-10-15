DAX 23.911 -1,5%ESt50 5.616 -0,6%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,43 -3,3%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.698 -1,8%Euro 1,1674 -0,1%Öl 61,03 +0,0%Gold 4.293 -0,8%
Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN!
American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 216,37 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

13:46 Uhr
Novo Nordisk
46,15 EUR -1,96 EUR -4,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu möglichen künftig deutlich niedrigeren Preisen von Gewichtssenkern in den USA seien bereits in seinen Schätzungen eingepreist, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einigen Marktteilnehmer könnte das von Trump genannte Preisniveau allerdings überraschend niedrig erscheinen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass niedrigere Preise zu höheren Absatzmengen führen könnten./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

13:46 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
13.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net "Fettabbau-Medikament" Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
TraderFox Trump will Ozempic billiger machen – Novo Nordisk und Eli Lilly geraten unter Druck
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie nach Erwerb von Zaltenibart-Rechten für Milliardenbetrag im Plus - Omeros-Aktie +144 Prozent
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie schwächer: Milliardenübernahme sichert Zugriff auf mögliches Medikament gegen Leberfibrose
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie nach Gerichtsurteil - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Novo Nordisk-Aktie
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Visier: Analysten sehen weiterhin Potenzial
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Eli Lilly, Novo Nordisk, Amgen and Viking Therapeutics
Financial Times Novo Nordisk shares slide as Trump vows to cut Ozempic price
Zacks Novo Nordisk (NVO) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk, Hims &amp; Hers Health Shares Move Lower After Trump Calls Out &#39;Fat-Loss Drugs&#39;
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Novo Nordisk AS?
MotleyFool A Deal With Novo Nordisk Sent This Stock 181% Higher Overnight. Is It a Buy Now?
Benzinga Omeros Stock Skyrockets After Novo Nordisk Strikes $2.1B Rare Disease Drug Deal
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
