Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 213,65 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Investorenveranstaltung am Rande der Diabetes-Tagung EASD 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern habe bereits früher seine Strategie einer breiteren Aufstellung angesichts der künftigen Segmentierung des Adipositas-Marktes vorgestellt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern habe die Tagung keine wesentlichen neuen Informationen geliefert. Novos breitere Ausrichtung hält der Analyst aber für sinnvoll./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
340,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
50,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
448,38 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
