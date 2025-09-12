UBS AG

Novo Nordisk Neutral

19:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von aktuellen wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1). Nach einer Umstellung beim Einzelhändler CVS, der im Novo-Medikament Wegovy das bevorzugte Medikament vor Zepbound von Eli Lilly sehe, verlangsame sich das Wachstum wieder./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT

