Novo Nordisk Aktie

47,75 EUR +0,93 EUR +1,98 %
STU
47,60 EUR +0,92 EUR +1,96 %
GVIE
Marktkap. 207,23 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

19:21 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
47,75 EUR 0,93 EUR 1,98%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von aktuellen wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1). Nach einer Umstellung beim Einzelhändler CVS, der im Novo-Medikament Wegovy das bevorzugte Medikament vor Zepbound von Eli Lilly sehe, verlangsame sich das Wachstum wieder./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
47,92 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
471,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

19:21 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.09.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
10.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10.09.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

