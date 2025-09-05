Novo Nordisk Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von aktuellen wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1). Nach einer Umstellung beim Einzelhändler CVS, der nun im Novo-Medikament Wegovy das bevorzugte Medikament vor Zepbound von Eli Lilly sehe, geht der Experte davon aus, dass das Wegovy-Wachstum derzeit seinen Höhepunkt erreicht. Dies passe zu seiner Erwartung eines verlangsamten Wachstums./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
46,10 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
KGV*:
-
Ø Kursziel:
481,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
