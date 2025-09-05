DAX 23.762 +0,7%ESt50 5.351 +0,6%Top 10 Crypto 15,74 -0,4%Dow 45.469 +0,2%Nas 21.878 +0,8%Bitcoin 95.767 +0,9%Euro 1,1742 +0,2%Öl 66,04 +0,6%Gold 3.639 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Volkswagen-Aktie gewinnt: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant Volkswagen-Aktie gewinnt: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant
Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Risikoprämien von Anleihen könnten steigen Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Risikoprämien von Anleihen könnten steigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,23 EUR -0,85 EUR -1,80 %
STU
46,31 EUR -2,12 EUR -4,38 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 208,18 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

15:46 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
46,23 EUR -0,85 EUR -1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von aktuellen wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1). Nach einer Umstellung beim Einzelhändler CVS, der nun im Novo-Medikament Wegovy das bevorzugte Medikament vor Zepbound von Eli Lilly sehe, geht der Experte davon aus, dass das Wegovy-Wachstum derzeit seinen Höhepunkt erreicht. Dies passe zu seiner Erwartung eines verlangsamten Wachstums./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
481,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

15:46 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
04.09.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
29.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

finanzen.net Intel-Investment NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Intel Aktie News: Intel tendiert am Freitagabend schwächer
finanzen.net Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften
finanzen.net Intel Aktie News: Intel am Freitagnachmittag im Minus
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Hot Stocks heute: Trade der Woche - Intel wird zum strategischen Asset der US-Regierung
dpa-afx Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie dreht ins Minus
finanzen.net NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag fester
finanzen.net Börse New York: Gewinne im NASDAQ 100
Benzinga Jim Cramer Urges Caution On Intel Rally, Says IBM Offers More Than D-Wave
Benzinga Palantir Co-Founder Joe Lonsdale Says &#39;Very Weird&#39; That Trump White House Took 10% Intel Stake, Calls It &#39;Cronyism In Some Form&#39;
Deutsche Welle Why Trump wants US government stake in chipmaker Intel
MotleyFool Why Is Intel Stock Skyrocketing This Month?
MotleyFool Better Artificial Intelligence Stock: Nvidia vs. Intel
Deutsche Welle Why Trump wants US government stake in chipmaker Intel
Deutsche Welle Why Trump wants US government stake in chipmaker Intel
Deutsche Welle Why Trump wants US government stake in chipmaker Intel
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen