Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co.
Ein Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen und rückläufige Umsätze werfen Fragen bei Novo Nordisk auf. Dennoch kann sich die Aktie weiter erholen.
• Novo Nordisk-Aktie steigt weiter nach zwischenzeitlichen Verlusten
• Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen angekündigt
• Mögliche Entlassungen im Rahmen eines Sparprogramms
Am Freitag legt die Novo Nordisk-Aktie an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise erneut um 2,51 Prozent zu auf 365,05 Kronen, nachdem es schon am Vortag schlussendlich um mehr als drei Prozent auf 356,10 Kronen nach oben gegangen war. Und dass, obwohl der Pharmariese noch Mitte der Woche mit der Ankündigung eines Einstellungsstopps in bestimmten Bereichen verunsichert hatte.
Analysten spekulieren, dass dieser Schritt Teil eines umfassenderen Sparprogramms sein könnte, das in Folge womöglich auch Entlassungen umfassen könnte.
Sparmaßnahmen und mögliche Entlassungen
Wie Novo Nordisk mitteilte, gelte der Einstellungsstopp lediglich für unkritische Bereiche. In Bereichen wie Produktion, Vertrieb, klinischer Entwicklung sowie Finanzen würden weiterhin Mitarbeiter eingestellt werden.
Die Entscheidung wurde getroffen, um auf die steigenden Personalkosten und den zunehmenden Wettbewerb im Pharmasektor zu reagieren.
Novo Nordisk bleibt optimistisch
Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Novo Nordisk optimistisch. Das Unternehmen plant, in Zukunft verstärkt in innovative Therapien zu investieren, insbesondere in den Bereichen Adipositas und seltene Krankheiten.
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com
