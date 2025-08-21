DAX24.316 +0,1%ESt505.477 +0,3%Top 10 Crypto15,99 +2,1%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.515 +0,8%Euro1,1597 -0,1%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.328 -0,3%
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle
Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden
Nach Friedensgesprächen

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT steigen: Citi mit positiver Bewertung

22.08.25 10:20 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT im Aufwind: Citi hebt den Daumen für Rüstungstitel | finanzen.net

Nachdem Rüstungsaktien noch zu Beginn der Woche Verluste eingefahren hatten, zeigt die Tendenz mittlerweile wieder nach oben. So hebt auch die Citigroup wieder den Daumen.

• Citigroup hebt Ratings für HENSOLDT und RENK an
• Kurzfristiger Dämpfer vorerst überstanden
• Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT verbuchen Zuwächse

Die Geo-Politik erregt weiterhin viel Aufmerksamkeit, auch an den Aktienmärkten. Mittlerweile sind die Friedensgespräche allerdings wieder etwas in den Hintergrund gerückt und die Augen der Anleger richten sich zunehmend auf die am Nachmittag bevorstehende Rede des Fed-Chefs Jerome Powell in Jackson Hole. Von den dortigen Aussagen erhoffen sich Investoren neue Signale zur künftigen Zinspolitik der US-Notenbank Fed.

Gegenbewegung nach Friedensgesprächen

Für Rüstungswerte eröffnete dies die Möglichkeit, sich nach den jüngsten Rücksetzern im Zuge der Friedensgespräche wieder zu stabilisieren. So kam es am Donnerstag im XETRA-Geschäft zu einer Gegenbewegung und die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT stiegen teilweise um bis zu fast vier Prozent an.

Citigroup hebt den Daumen

Und auch am heutigen Freitag geht es für die Rüstungsbranche weiter nach oben. Stützend wirken dürfte etwa, dass die Citigroup ihre bisherige Verkaufsempfehlung für RENK und HENSOLDT revidiert und für beide nun die Bewertung auf "Neutral" angehoben hat. Diese Anpassung deutet darauf hin, dass Analysten zunehmend vom Marktpotenzial und der langfristigen Nachfrage überzeugt sind.

Auf XETRA legen die Papiere von HENSOLDT und RENK zeitweise um 3,11 Prozent auf 86,10 Euro bzw. 1,60 Prozent auf 58,52 Euro zu. Auch Rheinmetall, als einer der führenden Rüstungskonzerne Europas, verzeichnet weitere Kursgewinne von zeitweise 0,75 Prozent auf 1.620,50 Euro - getragen von akuter geopolitischer Unsicherheit und einer langfristig stabilen Verteidigungsnachfrage.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen