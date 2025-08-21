Chip-Export

NVIDIA hat seine Zulieferer offenbar angewiesen, die Arbeiten am speziell für China entwickelten H20-KI-Chip vorerst einzustellen. Hintergrund sind unter anderem geopolitische Spannungen.

• NVIDIA ordnet wohl Produktionsstopp für H20-KI-Chips an

• Zulieferer Amkor und Samsung Electronics betroffen

• China warnt Firmen vor Informationsrisiken bei H20-Nutzung



NVIDIA hat mehreren Partnern die Produktion seines H20-KI-Chips, der exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt wurde, angeblich vorübergehend untersagt. Nach einem Bericht des Portals The Information wurde der in Arizona ansässige Verpackungsspezialist Amkor Technology ebenso informiert wie der Speicherlieferant Samsung Electronics aus Südkorea.

Geopolitische Spannungen & Bedenken

In einer Erklärung, aus welcher Reuters zitiert, gab ein NVIDIA-Sprecher dazu an: "Wir passen unsere Lieferkette kontinuierlich an die Marktbedingungen an". Und weiter heißt es: "Beide Regierungen sind sich darüber im Klaren, dass H20 kein militärisches Produkt ist und auch nicht für die staatliche Infrastruktur bestimmt ist. China wird sich bei Regierungsoperationen nicht auf amerikanische Chips verlassen, genauso wenig wie die US-Regierung auf Chips aus China angewiesen wäre".

Erst vergangene Woche hatten chinesische Aufsichtsbehörden große Technologiekonzerne wie Tencent und ByteDance wegen ihrer Bestellungen des H20 zum Gespräch geladen. Dabei äußerten sie Bedenken hinsichtlich möglicher Risiken im Umgang mit sensiblen Daten.

Das macht die NVIDIA-Aktie

Die NVIDIA-Aktie zeigt sich an der NASDAQ derzeit recht gelassen: Nachdem sie den Donnerstagshandel schlussendlich 0,24 Prozent schwächer bei 174,98 US-Dollar beendet hatte, gab sie nachbörslich noch marginal um weitere 0,10 Prozent nach.

Auch die Papiere von Samsung zeigten sich unbeeindruckt: Für sie ging es in Südkorea am Freitag schließlich um 0,85 Prozent hoch auf 71.200 Won. Amkor Technology-Titel zeigten sich am Donnerstag nachbörslich an der NASDAQ 0,78 Prozent fester bei 23,39 US-Dollar.

