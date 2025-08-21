DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,65 -0,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.503 +0,7%Euro1,1588 -0,2%Öl67,78 +0,2%Gold3.329 -0,3%
Warten auf Powell-Rede: DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Chip-Export

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China

22.08.25 08:21 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA im Blick: NVIDIA drosselt Zulieferung - H20-KI-Chip für China vorerst gestoppt | finanzen.net

NVIDIA hat seine Zulieferer offenbar angewiesen, die Arbeiten am speziell für China entwickelten H20-KI-Chip vorerst einzustellen. Hintergrund sind unter anderem geopolitische Spannungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amkor Technology Inc.
19,83 EUR 0,28 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
148,00 EUR -2,68 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
70.600,00 KRW 100,00 KRW 0,14%
Charts|News|Analysen
Tencent Holdings Ltd
65,98 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA ordnet wohl Produktionsstopp für H20-KI-Chips an
• Zulieferer Amkor und Samsung Electronics betroffen
• China warnt Firmen vor Informationsrisiken bei H20-Nutzung

NVIDIA hat mehreren Partnern die Produktion seines H20-KI-Chips, der exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt wurde, angeblich vorübergehend untersagt. Nach einem Bericht des Portals The Information wurde der in Arizona ansässige Verpackungsspezialist Amkor Technology ebenso informiert wie der Speicherlieferant Samsung Electronics aus Südkorea.

Geopolitische Spannungen & Bedenken

In einer Erklärung, aus welcher Reuters zitiert, gab ein NVIDIA-Sprecher dazu an: "Wir passen unsere Lieferkette kontinuierlich an die Marktbedingungen an". Und weiter heißt es: "Beide Regierungen sind sich darüber im Klaren, dass H20 kein militärisches Produkt ist und auch nicht für die staatliche Infrastruktur bestimmt ist. China wird sich bei Regierungsoperationen nicht auf amerikanische Chips verlassen, genauso wenig wie die US-Regierung auf Chips aus China angewiesen wäre".

Erst vergangene Woche hatten chinesische Aufsichtsbehörden große Technologiekonzerne wie Tencent und ByteDance wegen ihrer Bestellungen des H20 zum Gespräch geladen. Dabei äußerten sie Bedenken hinsichtlich möglicher Risiken im Umgang mit sensiblen Daten.

Das macht die NVIDIA-Aktie

Die NVIDIA-Aktie zeigt sich an der NASDAQ derzeit recht gelassen: Nachdem sie den Donnerstagshandel schlussendlich 0,24 Prozent schwächer bei 174,98 US-Dollar beendet hatte, gab sie nachbörslich noch marginal um weitere 0,10 Prozent nach.

Auch die Papiere von Samsung zeigten sich unbeeindruckt: Für sie ging es in Südkorea am Freitag schließlich um 0,85 Prozent hoch auf 71.200 Won. Amkor Technology-Titel zeigten sich am Donnerstag nachbörslich an der NASDAQ 0,78 Prozent fester bei 23,39 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

