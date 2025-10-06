DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,40 +2,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.611 +1,1%Euro1,1711 -0,1%Öl65,49 +1,8%Gold3.961 +1,9%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Index-Bewegung

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus

06.10.25 22:32 Uhr

06.10.25 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.

NASDAQ Composite Index
22.941,7 PKT 161,2 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,71 Prozent auf 22.941,67 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,500 Prozent auf 22.894,35 Punkte an der Kurstafel, nach 22.780,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22.991,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22.827,56 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.700,39 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 20.601,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18.137,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 18,99 Prozent zu Buche. Bei 22.991,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14.784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Heidrick Struggles International (+ 19,60 Prozent auf 58,22 USD), Dorel Industries (+ 16,72 Prozent auf 1,39 USD), Amtech Systems (+ 13,85 Prozent auf 10,44 USD), TransAct Technologies (+ 11,88 Prozent auf 5,65 USD) und Geospace Technologies (+ 11,83 Prozent auf 21,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-8,17 Prozent auf 28,09 USD), SIGA Technologies (-8,04 Prozent auf 8,23 USD), Neogen (-7,10 Prozent auf 5,63 USD), American Eagle Outfitters (-6,97 Prozent auf 15,76 USD) und Hooker Furniture (-6,22 Prozent auf 9,35 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40.691.299 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Eagle Outfitters und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

mehr Analysen