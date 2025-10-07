DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -1,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.274 -0,3%Euro1,1686 -0,2%Öl65,70 +0,3%Gold3.963 +0,1%
DAX aktuell

Ruhiger Handel erwartet: DAX dürfte etwas höher in den Dienstag starten

07.10.25 08:07 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX nach wenig spektakulärem Wochenstart knapp im Plus erwartet | finanzen.net

Nachdem der DAX zum Wochenauftakt stagnierte, werden am Dienstag am deutschen Aktienmarkt leichte Kursgewinne erwartet. Der Handel dürfte jedoch ruhig bleiben.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.378,3 PKT -0,5 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Der DAX wird in ersten vorbörslichen Indikationen moderat höher bei 24.420 Punkten taxiert. Den Montagshandel hatte er nahezu unbewegt bei 24.378,29 Punkten beendet.
Gute Vorgaben von den US-Techwerten und aus Asien, wo etwa der Tokioter Leitindex Nikkei 225 ein weiteres Rekordhoch erreichte, könnten heute jedoch für ein wenig mehr Schwung sorgen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Impulse fehlen vor bevorstehender Bilanzsaison

Weiter mit einem eher ruhigen Seitwärtsgeschäft rechnen Händler am Dienstag. Vor dem Beginn der Saison der Quartalsberichtssaison in den USA fehlt es an Impulsen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den DAX aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust.

Bereits zum Start in den Oktober waren in der vergangenen Woche Hoffnungen auf eine beginnende Jahresendrally aufgekeimt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Frankreichs Regierungskrise bleibt ein Thema

Die ungelöste Regierungskrise in Paris steht bei Anlegern weiter unter Beobachtung. Die drei politischen Blöcke Links, Mitte, Rechts stehen sich dort weiter ohne Zeichen von Kompromissbereitschaft gegenüber. Sorgen machen die Renditen der französischen Staatsanleihen. Mit 3,57 Prozent und einem Aufschlag von 85 Basispunkten gegenüber deutschen Zehnjahresanleihen ist Frankreichs Finanzierung nun teurer als die des ehemaligen Sorgenkindes Italiens.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

