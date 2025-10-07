Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Juli

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Dienstleistungssektor (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Juli abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Das für Juni vorläufig gemeldete Minus von 0,1 Prozent wurde auf 0,2 Prozent revidiert.

October 07, 2025